НКРЭКУ планирует изменить условия закупки газа из ProZorro

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В четверг Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует изменить лицензионные условия закупки газа через площадку электронных закупок ProZorro.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Хабатюк.
“Закупки облгазов на Проззоро. В четверг Регулятор планирует одобрить изменения в лицусловия”, — отметил Хабатюк.
В постановлении отмечается, что НКРЭКУ одобрил соответствующий проект постановления об изменениях лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа еще 25 июля 2019 года.
Документ устанавливает к лицензиатам по распределению природного газа требования осуществлять закупку товаров и услуг и работ с помощью электронной системы закупок на авторизованных электронных площадках.
При этом Антимонопольный комитет Украины предоставил свои замечания к проекту постановления и предложил установить требование к лицензиатам по распределению природного газа, которые не являются заказчиками в соответствии с Законом Украины “О публичных закупках”: осуществлять закупку товаров, услуг и работ на конкурсной основе, в частности, но не исключено, на электронных биржевых аукционах.
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