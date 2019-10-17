Польское агентство заплатит 30 000 злотых штрафа за нелегальных работников из Украины

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30 тысяч злотых штрафа может получить агентство по трудоустройству, которое нелегально трудоустраивало рабочих из Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
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Контроль провела Варминско-Мазурская пограничная служба, которая выявила почти сотню нелегально работающих граждан Украины в Польше.
Пограничники из службы в Барцицах провели контроль в агентстве временного трудоустройства из Кентшинского уезда. Оказалось, что организация нелегально трудоустроила 22 человек из Украины, которые не имели разрешений на работу в Польше.
Кроме того, агентство пренебрегло своим долгом проинформировать власть в отношении 77 работников из-за рубежа. Владельцу агентства грозит до 30 тысяч злотых штрафа.
В целом сумма штрафов, уплаченных предпринимателями в прошлом году за нелегально трудоустроенных украинцев, составляет 190 тысяч злотых. Однако количество таких нелегальных действий по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 4%.
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