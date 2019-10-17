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Польское агентство заплатит 30 000 злотых штрафа за нелегальных работников из Украины

Польское агентство заплатит 30 000 злотых штрафа за нелегальных работников из Украины

30 тысяч злотых штрафа может получить агентство по трудоустройству, которое нелегально трудоустраивало рабочих из Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

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Контроль провела Варминско-Мазурская пограничная служба, которая выявила почти сотню нелегально работающих граждан Украины в Польше.

Пограничники из службы в Барцицах провели контроль в агентстве временного трудоустройства из Кентшинского уезда. Оказалось, что организация нелегально трудоустроила 22 человек из Украины, которые не имели разрешений на работу в Польше.

Кроме того, агентство пренебрегло своим долгом проинформировать власть в отношении 77 работников из-за рубежа. Владельцу агентства грозит до 30 тысяч злотых штрафа.

В целом сумма штрафов, уплаченных предпринимателями в прошлом году за нелегально трудоустроенных украинцев, составляет 190 тысяч злотых. Однако количество таких нелегальных действий по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 4%.

По материалам Mind
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