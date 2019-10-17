Две крупные компании Григоришина начали процедуру банкротства

Компании “Запорожтрансформатор” и “Луганское энергетическое объединение” инициировали процедуру банкротства.

17 октября Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве “Запорожтрансформатор” по инициативе самого предприятия.

Согласно материалам суда, “Запорожтрансформатор” обратилось в суд с соответствующим заявлением, ссылаясь на то, что “финансовое состояние предприятия имеет все признаки неплатежеспособности, в настоящее время должник находится в состоянии, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами”.

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн.

При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

По данным “Запорожтрансформатор”, предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2,5 тыс человек.