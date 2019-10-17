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В Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 69 лет

В Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 69 лет

Федеральный банк Германии выступил с предложением долгосрочного повышения пенсионного возраста до 69 лет.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Spiegel.

В своем докладе Бундесбанк предлагает постепенное повышение пенсионного возраста к 2070 году из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

По мнению банка, люди, рожденные в 2001 году, должны выйти на пенсию только в 2070 году.

Сейчас запланировано повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2031 году. Официальные прогнозы относительно пенсий завершаются 2032-м годом, в то время как ожидания продолжительности жизни в будущем продолжают расти.

Экспертная комиссия немецкого правительства должна подготовить предложения по пенсиям до весны следующего года.

По данным Бундесбанка, рост продолжительности жизни ставит под угрозу нынешнюю систему пенсионного обеспечения, поэтому нужна реформа.

“В противном случае расходы в долгосрочной перспективе будут расти значительно быстрее, чем поступления”, – предостерегают в федеральном банке.

По материалам Економічна Правда
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