0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

ГФС планирует сократить количество проверок бизнеса и судебных исков

ГФС планирует сократить количество проверок бизнеса и судебных исков

В налоговой заявляют, что хотят создать благоприятные условия для работы бизнеса.

Читайте также: Украинцы с начала года уплатили на 15% больше налогов

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов.

По его словам, ведомство планирует уменьшить количество проверок бизнеса и судовых исков. Об этом он сообщил во время мероприятия, организованного “Европейской бизнес-ассоциацией”.

Он заявил, что налоговая планирует увеличить количество выигранных дел в судах.

“Это означает также уменьшение количества исков. Потому что в суд будем идти только тогда, когда будем иметь сильную позицию”, – сказал Верланов.

По его словам, ведомство также планирует сократить количество проверок бизнеса.

“Мы должны предоставлять качественный сервис налогоплательщикам, сократить количество проверок благодаря повышению аналитической работы… Ведь если бизнесу не будет хорошо, то он не заработает денег, а если он не заработает денег, то не будет с чего собирать налоги”, – подчеркнул Верланов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.