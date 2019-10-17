ГФС планирует сократить количество проверок бизнеса и судебных исков

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В налоговой заявляют, что хотят создать благоприятные условия для работы бизнеса.
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Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов.
По его словам, ведомство планирует уменьшить количество проверок бизнеса и судовых исков. Об этом он сообщил во время мероприятия, организованного “Европейской бизнес-ассоциацией”.
Он заявил, что налоговая планирует увеличить количество выигранных дел в судах.
“Это означает также уменьшение количества исков. Потому что в суд будем идти только тогда, когда будем иметь сильную позицию”, – сказал Верланов.
По его словам, ведомство также планирует сократить количество проверок бизнеса.
“Мы должны предоставлять качественный сервис налогоплательщикам, сократить количество проверок благодаря повышению аналитической работы… Ведь если бизнесу не будет хорошо, то он не заработает денег, а если он не заработает денег, то не будет с чего собирать налоги”, – подчеркнул Верланов.
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