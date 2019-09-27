Украинцы с начала года уплатили на 15% больше налогов

За 9 месяцев 2019 года Налоговая служба перевела в госбюджет 331,1 млрд грн, что на 15,8%, или 45,3 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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“Благодаря качественному администрированию налогов нам удалось выполнить план по поступлениям в бюджет за январь-сентябрь 2019 года. Стоит отметить, что новые подходы в работе Налоговой позволили сделать это без силового давления на предпринимателей, используя риск-индикаторы, значительное усиление аналитической функции, отработка сектора минимизаторов. Даже в период трансформационных изменений Новая Налоговая уже демонстрирует повышение эффективности”, – отметил Сергей Верланов.

Индикативные показатели для ГНС на январь-сентябрь 2019 года определили в сумме 330,3 млрд грн, что свидетельствует о перевыполнении плана на 0,8 млрд грн.

Такого результата, кроме поступлений из части чистой прибыли, удалось достичь благодаря:

налогу и сбору на доходы физических лиц (+3,9 млрд грн)

налогу на прибыль (+3,3 млрд грн) при уменьшении переплаты в госбюджет на 4,9 млрд грн.

Следует подчеркнуть, что ГНС обеспечивает стабильное и бесперебойное бюджетное возмещение НДС и по результатам 9 месяцев 2019 года сумма возмещения увеличилась на 20,3%, или на 19,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.