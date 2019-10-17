Hummer вернется на рынок с электрическим внедорожником

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Бренд Hummer перестал существовать около 10 лет назад из-за падения спроса. Сейчас же General Motors намерен возродить марку и разработать серию электрических внедорожников и пикапов.
К концу 2021 года автоконцерн GM планирует запустить линию для выпуска электрокаров на своем заводе в Детройте. Это даст возможность возродить бренд Hummer, пишет Reuters.
Новая линейка премиальных внедорожников и пикапов будет оснащена электрическими силовыми установками и получит индекс BT1. Инвестиции в данный проект составили 3 миллиарда долларов.
Данное решение автоконцерн принял на фоне отсутствия конкуренции в этом сегменте, что, по подсчетам аналитиков, позволит получить высокую прибыль. Согласно планам, первый электрический пикап GMC представят в 2022 году, а первый внедорожник на электротяге Cadillac к 2023 году.
Решение о возрождение Hummer все еще находится на стадии рассмотрения. Вероятность, что оно все же будет принято очень высока. Производитель даже озвучил приблизительную стоимость будущих моделей. Электрический внедорожник будут предлагать по цене от 100 тысяч долларов, а пикап — от 90 тысяч долларов.
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