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В Украине с началом осени увеличилось количество получателей субсидий

В Украине с началом осени увеличилось количество получателей субсидий

В сентябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 2,3 млн домохозяйств.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Средний размер субсидии. По данным Госстата, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2019 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 13,1% и составил 115,7 грн.

“В январе-сентябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2573,6 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем в январе-сентябре 2018 г. При этом на домохозяйства в городской местности приходилось 62,2% таких обращений, в сельской местности – 37,8%”, – говорится в сообщении ведомства.

Сумма субсидий. В январе-сентябре 2019 года домохозяйствам назначили 974,9 млн грн субсидий (в городской местности – 693,9 млн грн, в сельской местности 281,0 млн грн), в соответствующем периоде 2018 г. – 782,5 млн грн (в городской местности – 581,6 млн грн, в сельской местности 200,9 млн грн).

Как сэкономить на коммуналке

Напомним, 20 октября Кабмин упростил назначение субсидий отдельным категориям. Субсидии проще будет получить:

  • детским домам семейного типа;
  • военнослужащим;
  • гражданам старше 60 лет.
По материалам Finance.UA
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