В Украине растет дефицит собственной молочной продукции

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В Украине резко растет импорт молокопродуктов. По состоянию на 1 сентября 2019 года прирост импорта сливочного масла составил 33%, сыра – 77%, цельномолочной продукции – 42%. Об этом заявила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, сообщили в Ассоциации.
«Украина стремительно превращается из экспортера молочной продукции в импортера. В 2018 году мы были в топ-5 экспортеров масла, а по состоянию на 1 сентября 2019 года мы уже не экспортируем его, а импортируем. И до конца года украинцы почувствуют еще больший дефицит отечественной молочной продукции, а каждая вторая-третья пачка сливочного масла на полке магазинов может быть импортной», – рассказала Лавренюк.
По прогнозам Союза молочных предприятий, до конца года импорт молочной продукции будет только расти, в частности будет импортировано 20 тыс. т сыров, что составляет 18-20% от общего потребления.
Ранее сообщалось, что из-за дефицита и повышения цен в Украине значительно возросла прибыльность производства молока.
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