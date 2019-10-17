На внеочередной специальной сессии Прилуцкий городской совет принял обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров относительно временного прекращения производства на ЧАО “Табачная компания “В.А.Т.- Прилуки”.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью городского совета.

“Обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины большинством голосов поддержано на внеочередной сессии в пьяницу”, – сообщила специалист отдела Светлана Марценюк.

В тексте обращения, опубликованном на сайте Прилукского горсовета, депутаты просят Президента Украины воспользоваться правом вето в целях проведения дополнительного изучения и обсуждения закона №1049, в частности поправки № 8 к нему, с привлечением представителей табачной отрасли и других заинтересованных специалистов.

В документе отмечается, что вступление в силу этого закона грозит существенным сокращением производства на табачной фабрике, увольнением работников, ухудшением социально-экономического положения города Прилуки и Черниговской области в целом. Кроме того, это негативно скажется на выполнении городского бюджета 2019 года и формировании бюджета на 2020 год.