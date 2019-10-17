5 телеграм-каналов с полезным контентом. Рекомендация от Finance.ua

Телеграм давно уже превратился из мессенджера для гиков в ежедневный источник новостей для сотен тысяч украинцев. Главное, найти нужные каналы. В этом можем помочь. Подготовили для вас подборку полезных каналов по разной тематике.

Выбирайте интересные для себя каналы и присоединяйтесь:

✈️ @lowcostua – один из крупнейших каналов о тревел-скидках. Шаровые билеты в Европу от € 5, отказные туры в теплые края за копейки и масса другой халявы!

🏛 @Konkretyka – канал об украинской экономике, налогах, инвестициях, «экономических чудесах» и много других интересных материалов.

⚡ @events_ua – канал с бесплатными ивентами для айтишников. Понадобится как опытным специалистам, так и тем, кто только планирует «войти в IT».

🏙️ @minfin_realty – канал об украинской недвижимости: новости, советы, рейтинги застройщиков, проблемные новостройки и тому подобное.

📚 @yakabooua – официальный канал интернет-магазине Yakaboo. Здесь рассказывают об украиноязычном нон-фикшне, селфхелпе, образовании и саморазвитии.

Конечно, не забудьте подписаться на наш официальный телеграмм канал @Finance_ukr (если вы до сих пор не з нами 😉). Здесь мы публикуем только важные события и новости, которые непосредственно влияют на каждого из нас и наши личные финансы.