5 телеграм-каналов с полезным контентом. Рекомендация от Finance.ua

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Телеграм давно уже превратился из мессенджера для гиков в ежедневный источник новостей для сотен тысяч украинцев. Главное, найти нужные каналы. В этом можем помочь. Подготовили для вас подборку полезных каналов по разной тематике.
Выбирайте интересные для себя каналы и присоединяйтесь:
✈️ @lowcostua – один из крупнейших каналов о тревел-скидках. Шаровые билеты в Европу от € 5, отказные туры в теплые края за копейки и масса другой халявы!
🏛 @Konkretyka – канал об украинской экономике, налогах, инвестициях, «экономических чудесах» и много других интересных материалов.
⚡ @events_ua – канал с бесплатными ивентами для айтишников. Понадобится как опытным специалистам, так и тем, кто только планирует «войти в IT».
🏙️ @minfin_realty – канал об украинской недвижимости: новости, советы, рейтинги застройщиков, проблемные новостройки и тому подобное.
📚 @yakabooua – официальный канал интернет-магазине Yakaboo. Здесь рассказывают об украиноязычном нон-фикшне, селфхелпе, образовании и саморазвитии.
Конечно, не забудьте подписаться на наш официальный телеграмм канал @Finance_ukr (если вы до сих пор не з нами 😉). Здесь мы публикуем только важные события и новости, которые непосредственно влияют на каждого из нас и наши личные финансы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 2934 8
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 23576 7
В Нацбанке назвали условия МВФ для Украины по новой программе4 ч. назад - 1416 4
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)10 ч. назад - 3313 4
Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)Вчера, 10:20 - 3185 4
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии4 ч. назад - 5668 1
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 4065 2
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)10 ч. назад - 3313 4
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить6 ч. назад - 2973 1
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 2471 2
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1061
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 746
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1461
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1768
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2672