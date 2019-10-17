Гонтарева сообщила, сколько государство потратило на спасение банковской системы

Спасение банковской системы обошлось государству в 15% ВВП, сказала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью.

“Государство потратило на спасение банковской системы 15% ВВП, из которых 7%, или 155 млрд грн – на ПриватБанк, а еще 7% – на всех остальных. Это [Константин] Жеваго, [Дмитрий] Фирташ, [Николай] Лагун, все, кто деньги из этой системы выводил. Это был не один [Игорь] Коломойский … Посмотрите мое последнее публичное выступление в Верховной Раде. Я даже там показывала слайд о 45 млрд грн невозвращенного рефинанса Нацбанка, не говоря уже о деньгах, которые фонд гарантирования выплатил вкладчикам. Их тоже дало государство “, – отметила она.

На вопрос, поступали ли угрозы от Жеваго, Фирташа или Бахматюка, Гонтарева ответила: “Нет, не могу вам сказать. Они себе никогда подобного публично и непублично не позволяли”.

Гонтарева подчеркнула, что в ходе чистки банковской системы с рынка было выведено 20 “банков-отмывок”.

Экс-глава НБУ также заявила, что ПриватБанк “был пустой пирамидой хуже МММ”.