По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,687 млн и 32,013 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 24), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,97-24,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 63700 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 50 000

25,4000 – 7 777

24,9500 – 33 333

24,9500 – 77 777

24,9500 – 120 000

24,9500 – 100 000

24,9500 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9600 – 5 000

24,9600 – 20 000

24,9600 – 20 000

24,9600 – 19 000

24,9600 – 10 000

24,9600 – 30 000

24,9700 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9956 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0155 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.