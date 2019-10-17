За 5 лет количество киберпреступлений в Украине выросло вдвое (инфографика)

Скачок количества всех киберпреступлений произошел в 2017 году. От вируса «Петя» пострадали многие компании.

Об этом пишет opendatabot .

Киберпреступники могут охотиться на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес, и государственный сектор.

Наказания по Уголовному кодексу за информационные преступления.

Ст. 361 предусматривает привлечение к ответственности за незаконное проникновение в компьютеры, системы или сети и вмешательство в их работу (или ее блокировку).

Ст. 361-1 предусматривает санкции за написание и распространение вирусов, независимо от того, делается это бескорыстно или за деньги.

Ст. 361-2 призвана наказывать за злоупотребление правом доступа к информации. Например, сотрудника компании, который продал конкурентам базу данных клиентов своей компании, доступ к которой имел через свои служебные обязанности.