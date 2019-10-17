За 5 лет количество киберпреступлений в Украине выросло вдвое (инфографика)

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Скачок количества всех киберпреступлений произошел в 2017 году. От вируса «Петя» пострадали многие компании.
Об этом пишет opendatabot.
Киберпреступники могут охотиться на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес, и государственный сектор.
Наказания по Уголовному кодексу за информационные преступления.
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