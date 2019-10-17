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За 5 лет количество киберпреступлений в Украине выросло вдвое (инфографика)

За 5 лет количество киберпреступлений в Украине выросло вдвое (инфографика)

Скачок количества всех киберпреступлений произошел в 2017 году. От вируса «Петя» пострадали многие компании.

Об этом пишет opendatabot.

Киберпреступники могут охотиться на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес, и государственный сектор.

Наказания по Уголовному кодексу за информационные преступления.

  • Ст. 361 предусматривает привлечение к ответственности за незаконное проникновение в компьютеры, системы или сети и вмешательство в их работу (или ее блокировку).
  • Ст. 361-1 предусматривает санкции за написание и распространение вирусов, независимо от того, делается это бескорыстно или за деньги.
  • Ст. 361-2 призвана наказывать за злоупотребление правом доступа к информации. Например, сотрудника компании, который продал конкурентам базу данных клиентов своей компании, доступ к которой имел через свои служебные обязанности.
  • Ст. 362 предусматривает наказание для тех, кто имел право доступа к компьютеру или сети, но воспользовался им для других целей. Если вы перед увольнением уничтожите на своем служебном компьютере важную информацию, то ваши действия будут подпадать под эту статью.

По материалам Finance.UA
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