Межбанк: Доллар VS гривна: ждать ли новых проблем с курсом

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на период бюджетных платежей у клиентов, гривна (вопреки традиционному для таких дней укреплению) продемонстрировала лишь падение. С 15 по 18 октября доллар на межбанке вырос с 24,65/24,69 до 25,09/25,13 гривен, что вызвало также и рост котировок наличного рынка до 24,95/25,10 к концу прошлой пятницы.
Основные факторы, которые повлияют на поведение участников рынка и будут формировать тренд по курсу на этой неделе:
Это постепенно увеличит статистику торгов и будет периодически приводить к ситуативным перекосам спроса и предложения валюты в течение дня во время выхода на рынок крупных игроков;
Проведение нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ 22 октября – один их самых главных факторов, которые повлияют на валютный рынок.
В этот вторник Минфин размещает гривневые облигации на достаточно востребованные инвесторами сроки – 168 дней и 343 дня (по 500 млн гривен по номиналу) и на 1085 дней (на 2 млрд гривен). Это приведет к частичной распродаже валюты нерезидентами для закрытия своих покупок этих гривневых бумаг и частично поддержит позиции нацвалюты на межбанке.
Мы не ожидаем массированных продаж валюты под эти сделки, так как у иностранцев есть еще гривна от предыдущих погашений облигаций, но по нашим расчетам до $35-45 млн на межбанк может выйти. Это будет работать на укрепление гривны, а основным покупателем этой валюты будет НБУ;
На межбанке. Существенные курсовые скачки в этот период могут спровоцировать:
1) Активные вливания в банковскую систему крупных сумм возмещений НДС экспортерам при росте спроса на валюту как со стороны импортеров перед окончанием месяца, так и нерезидентов, выводящих часть заработанного на ОВГЗ;
2) Действия нерезидентов на первичном рынке во время аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и в день расчетов за купленные бумаги.
При наличии ситуативного излишка доллара на межбанке – Нацбанк продолжит выходить на межбанк с его выкупом через Matching.
Но особых объемов предложения валюты нерезидентами мы на этой неделе не прогнозируем.
Кроме этого, если часть нерезидентов продолжит конвертировать полученную ранее от погашения ОВГЗ гривну в валюту – то не исключено, что Нацбанку придется продать порядка $35-40 млн долларов для предотвращения взлета котировок.
По расчетам в период с 21 по 25 октября безналичный доллар на межбанке будет находиться в пределах достаточно широкого коридора 24,60-25,25 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 2576 8
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 21198 6
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)7 ч. назад - 1512 4
В Минэкономики оценили переговоры с МВФ4 ч. назад - 251 3
Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривнеПозавчера, 20:13 - 3700 3
Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)Вчера, 14:00 - 5574 2
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 3374 2
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 2286 2
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить3 ч. назад - 1886 1
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)7 ч. назад - 1512 4
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 997
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 722
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1429
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1736
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2638