Межбанк: Доллар VS гривна: ждать ли новых проблем с курсом

Несмотря на период бюджетных платежей у клиентов, гривна (вопреки традиционному для таких дней укреплению) продемонстрировала лишь падение. С 15 по 18 октября доллар на межбанке вырос с 24,65/24,69 до 25,09/25,13 гривен, что вызвало также и рост котировок наличного рынка до 24,95/25,10 к концу прошлой пятницы.

Основные факторы, которые повлияют на поведение участников рынка и будут формировать тренд по курсу на этой неделе:

Период основных выплат сумм возмещений НДС экспортерам. В третьей декаде октября государство перечислит экспортерам основные суммы возмещений НДС . После получения этих гривневых средств у экспортеров сократится потребность в продаже валюты. Это уменьшит ее предложение на межбанке и сработает против гривны;

календарный фактор – завершение налоговых платежей у бизнеса и подготовка к концу отчетного периода у клиентов. По факту – эта неделя формирует предварительные результаты деятельности компаний по октябрю и большинство финансовых директоров крупных клиентов будет стараться закрыть основные объемы своих операций в конце этой недели – начале следующей.

Это постепенно увеличит статистику торгов и будет периодически приводить к ситуативным перекосам спроса и предложения валюты в течение дня во время выхода на рынок крупных игроков;

Проведение нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ 22 октября – один их самых главных факторов, которые повлияют на валютный рынок.

В этот вторник Минфин размещает гривневые облигации на достаточно востребованные инвесторами сроки – 168 дней и 343 дня (по 500 млн гривен по номиналу) и на 1085 дней (на 2 млрд гривен). Это приведет к частичной распродаже валюты нерезидентами для закрытия своих покупок этих гривневых бумаг и частично поддержит позиции нацвалюты на межбанке.

Мы не ожидаем массированных продаж валюты под эти сделки, так как у иностранцев есть еще гривна от предыдущих погашений облигаций, но по нашим расчетам до $35-45 млн на межбанк может выйти. Это будет работать на укрепление гривны, а основным покупателем этой валюты будет НБУ;

На межбанке. Существенные курсовые скачки в этот период могут спровоцировать:

1) Активные вливания в банковскую систему крупных сумм возмещений НДС экспортерам при росте спроса на валюту как со стороны импортеров перед окончанием месяца, так и нерезидентов, выводящих часть заработанного на ОВГЗ;

2) Действия нерезидентов на первичном рынке во время аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и в день расчетов за купленные бумаги.

При наличии ситуативного излишка доллара на межбанке – Нацбанк продолжит выходить на межбанк с его выкупом через Matching.

Но особых объемов предложения валюты нерезидентами мы на этой неделе не прогнозируем.

Кроме этого, если часть нерезидентов продолжит конвертировать полученную ранее от погашения ОВГЗ гривну в валюту – то не исключено, что Нацбанку придется продать порядка $35-40 млн долларов для предотвращения взлета котировок.

По расчетам в период с 21 по 25 октября безналичный доллар на межбанке будет находиться в пределах достаточно широкого коридора 24,60-25,25 гривен.