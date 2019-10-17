Samsung запатентовал «антивырез» для мобильных объективов (схема)

Производители современных смартфонов активно ломают голову над тем, куда бы спрятать камеры, число которых постоянно увеличивается, и нарастить площадь дисплеев. Похоже, что Samsung нашел альтернативу всем существующим способам решения этого ребуса, предложив «обратный вырез» – расположение камер в виде выступа над верхней частью корпуса, сообщил сайт LetsGoDigital.

Южнокорейское бюро интеллектуальной собственности KIPO 7 октября 2019 года опубликовало патент Samsung Display. Поскольку дело касается дизайна, то описание, содержащееся в документе, довольно короткое. Оно гласит: камеры располагаются в выступе над верхней частью телефона. Там можно расположить камеры и колонки, а за счет такого решения можно увеличить площадь экрана.



Если судить по изображению, указанном в патенте, то в подобном выступе можно разместить как минимум одну фронтальную камеру, датчики и звуковые колонки.

Подобный патент зарегистрировали несколько компаний. Но в продажу устройства с таким форм-фактором пока не поступали. Среди других перспективных технологий – расположение камер под экраном. Но пока работа таких объективов оставляет желать лучшего.