Samsung запатентовал «антивырез» для мобильных объективов (схема)

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Производители современных смартфонов активно ломают голову над тем, куда бы спрятать камеры, число которых постоянно увеличивается, и нарастить площадь дисплеев. Похоже, что Samsung нашел альтернативу всем существующим способам решения этого ребуса, предложив «обратный вырез» – расположение камер в виде выступа над верхней частью корпуса, сообщил сайт LetsGoDigital.
Южнокорейское бюро интеллектуальной собственности KIPO 7 октября 2019 года опубликовало патент Samsung Display. Поскольку дело касается дизайна, то описание, содержащееся в документе, довольно короткое. Оно гласит: камеры располагаются в выступе над верхней частью телефона. Там можно расположить камеры и колонки, а за счет такого решения можно увеличить площадь экрана.
Если судить по изображению, указанном в патенте, то в подобном выступе можно разместить как минимум одну фронтальную камеру, датчики и звуковые колонки.
Подобный патент зарегистрировали несколько компаний. Но в продажу устройства с таким форм-фактором пока не поступали. Среди других перспективных технологий – расположение камер под экраном. Но пока работа таких объективов оставляет желать лучшего.
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