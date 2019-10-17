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Президент заявил о необходимости рассмотрения Японией безвиза для украинцев

Президент заявил о необходимости рассмотрения Японией безвиза для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

“Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020”, – написал он.

По материалам РБК-Украина
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