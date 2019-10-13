«Богдан Моторс» получила более 16 млн грн на выполнение тайных соглашений с Минобороны

В течение августа-сентября Автосборочный завод №2 компании “Богдан Моторс” получил еще 16,3 миллиона гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

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Деньги перечислены со счета Государственной казначейской службы на частный счет “Богдан Моторс”, открытый в “ОТП банке”. За что именно уплачены деньги – количество авто и стоимость за единицу – не указано.

Вместе с тем, в этом году пресс-служба Богдан сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин “Богдан 2251” и грузовиков “Богдан 6317” в Вооруженные силы.

“Олег Гладковский в 2015-2019 годах на посту первого заместителя Секретаря СНБО отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса. И именно в это время его корпорация “Богдан” стала основным поставщиком автотранспорта для армии по тайным соглашениям”, – приводит данные Глеб Каневский.

В начале августа этого года постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложен арест на более 20 тайных договоров и приложений к ним, по которым “Богдан Моторс” получает средства из бюджета.

В частности, в перечне документов есть и два вышеуказанных контракта.

Адвокат “Богдан Моторс” попытался обжаловать арест документов в Киевском апелляционном суде. Но все материалы были переданы в новую Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.