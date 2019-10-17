В Правительстве готовы работать над равным вознаграждением для мужчин и женщин

Министерство социальной политики готово работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине.

Об этом министр Юлия Соколовская заявила на встрече с делегацией Международной организации труда, сказано в сайте министерства.

“Равенство, прозрачность и справедливость – основа деятельности нашей команды. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы внедрять передовые мировые практики и ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин”, – заявила министр.

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине в 2018 году составил около 21%.

В странах Европейского Союза средний показатель 16%.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что мужчины чаще женщин ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов:

Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн.

Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

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