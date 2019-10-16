Google Voice будет взаимодействовать с Siri

После очередного обновления, сервис Google Voice на iOS начал работать с виртуальным ассистентом Siri. Благодаря этому пользователи смогут с помощью Siri инициировать звонки или передавать сообщения через сервис.

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Пользователь может активировать управление Siri, перейдя в настройки Google Voice и отметив учётную запись по умолчанию для вызовов вне приложения. Затем нужно активировать опцию «Использовать с Siri» для приложения в настройках устройства iOS.

Это обновление должно порадовать пользователей Google Voice, у которых есть iPhone или iPad.

Но странно выглядит тот факт, что Google Voice уже подружили с Siri, но пользователи всё ещё не могут отправлять сообщения или запускать звонки Google Voice с помощью Google Assistant.