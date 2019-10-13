Минфин назвал причины недовыполнения доходной части общего фонда бюджета

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За январь-сентябрь 2019 года в общий фонд госбюджета поступило 650,8 млрд грн доходов, что на 6,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, однако план по поступлению доходов выполнен на 94,6%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“В целом за 9 месяцев 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета, хоть и выросли на 6,8% г/г до 650,8 млрд грн, но составили 94,6% от росписи”, – говорится в сообщении.
Основными факторами недовыполнения, как утверждают в Минфине, стали:
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