Минфин назвал причины недовыполнения доходной части общего фонда бюджета

За январь-сентябрь 2019 года в общий фонд госбюджета поступило 650,8 млрд грн доходов, что на 6,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, однако план по поступлению доходов выполнен на 94,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“В целом за 9 месяцев 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета, хоть и выросли на 6,8% г/г до 650,8 млрд грн, но составили 94,6% от росписи”, – говорится в сообщении.

Основными факторами недовыполнения, как утверждают в Минфине, стали:

более высокие темпы возмещения НДС экспортерам, что связано с документальными проверками заявленных сумм к возмещению в конце 2018 года. Из-за этого доходы от НДС с произведенных в Украине товаров с учетом возмещения составили 60,1 млрд грн, или 88,8% от плана;

снижение объемов производства табачных изделий почти на 12,9% к соответствующему периоду прошлого года, в результате чего доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров составили 44,4 млрд грн, или 79,5% от предусмотренных бюджетной росписью;

снижение цены импортного газа и более сильный курс гривны к доллару, а также более низкие, чем полагалось по программе, объемы добычи газа АО “Укргаздобыча”, из-за чего рентной платы за недра поступило 81,3% от росписи, или 31,4 млрд грн;