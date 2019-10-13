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Минфин назвал причины недовыполнения доходной части общего фонда бюджета

Минфин назвал причины недовыполнения доходной части общего фонда бюджета

За январь-сентябрь 2019 года в общий фонд госбюджета поступило 650,8 млрд грн доходов, что на 6,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, однако план по поступлению доходов выполнен на 94,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“В целом за 9 месяцев 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета, хоть и выросли на 6,8% г/г до 650,8 млрд грн, но составили 94,6% от росписи”, – говорится в сообщении.

Основными факторами недовыполнения, как утверждают в Минфине, стали:

  • более высокие темпы возмещения НДС экспортерам, что связано с документальными проверками заявленных сумм к возмещению в конце 2018 года. Из-за этого доходы от НДС с произведенных в Украине товаров с учетом возмещения составили 60,1 млрд грн, или 88,8% от плана;
  • снижение объемов производства табачных изделий почти на 12,9% к соответствующему периоду прошлого года, в результате чего доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров составили 44,4 млрд грн, или 79,5% от предусмотренных бюджетной росписью;
  • снижение цены импортного газа и более сильный курс гривны к доллару, а также более низкие, чем полагалось по программе, объемы добычи газа АО “Укргаздобыча”, из-за чего рентной платы за недра поступило 81,3% от росписи, или 31,4 млрд грн;
  • освобождение с 1 января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков (ежемесячные недопоступления составляют около 0,6 млрд грн), а также уменьшение объема растаможенного импортного природного газа, более медленные, чем предполагалось макропоказателями, темпы роста импорта товаров, что привело к недопоступлению НДС с ввезенных на территорию Украины товаров. Доходы по этому налогу равняются показателю прошлого года – 208,7 млрд грн, но это лишь 67,0% от плана на январь-сентябрь 2019 года.
По материалам УКРИНФОРМ
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