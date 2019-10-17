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Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

В США Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), проведя краш-тесты, назвал автомобили с лучшими и худшими фарами. Лидером рейтинга стал электромобиль Tesla Model 3.

Ранее Model 3 получила оценку «приемлемо» из-за головной оптики. Потом фары этой модели обновили, и «страховщики» это оценили, дав общую оценку «хорошо».

На втором месте по качеству головного света – гибридная Honda Insight, на третьем – люксовый седан Genesis G90, на четвертом – автомобиль бизнес-класса Toyota Camry, а на пятом – люксовые Lexus ES350 и Mercedes Benz C-Class.

На противоположной стороне этого рейтинга оказались Volkswagen, Toyota Yaris, субкомпактный электромобиль Chevrolet Bolt, Honda Civic, компактная люксовая Acura ILX, полноразмерный седан Chrysler 300 и еще один полноразмерный седан Dodge Charger.

Нужно отметить, что некоторые автопроизводители умудряются делать автомобили как с лучшими, так и с худшими фарами. Вот такой парадокс. В целом же моделей с худшей головной оптикой больше у Volkswagen, как это ни странно звучит.

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По материалам autonews.ua
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