В Google Pixel 4 появилась новая функция - определения аварий и вызова экстренных служб

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В смартфонах серии Pixel 4 появилась новая функция под названием Car Crash Detection. Как видно из названия, она будет определять, произошла ли автомобильная авария. Доступ к функции реализован через приложение Personal Safety.
При помощи встроенных сенсоров (датчиков и микрофона) смартфон фиксирует модели поведения и выявляет те, которые характерны для аварии. Для этого требуются разрешения на доступ к данным местоположении, физической активности и микрофону.
Если на основании поступающей информации Pixel 4 определяет, что произошла автокатастрофа, смартфон будет вибрировать и громко звонить. Он спросит (как через динамик, так и на экране), нужна ли помощь пользователю. Если произошло ложное срабатывание или в случае незначительных последствий, пользователь может нажать на кнопку «Я в порядке» или произнести команду «Отмена». Тогда смартфон не будет предпринимать никаких действий.
Также пользователь может произнести команду «Экстренный вызов» или дважды нажать на кнопку экстренного вызова. После этого смартфон вызовет службу экстренной помощи.
Наконец, если после аварии пользователь оказался без сознания и 60 секунд не реагирует на попытки смартфона привлечь внимание, тогда мобильное устройство автоматически активирует громкую связь, вызовет экстренные службы и сообщит место происшествия. В случае сильных столкновений смартфон может и вовсе пропустить предварительные шаги и сразу вызывать экстренные службы.
Но функция Car Crash Detection имеет ряд ограничений. Во-первых, она работает только на смартфонах серии Pixel 4, только в США и только на английском языке. Во-вторых, она не будет работать, когда смартфон находится в режиме полёта или если включена функция экономии заряда батареи. Наконец, функция может не работать в областях, где беспроводное соединение ненадёжно.
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