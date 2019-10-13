Деньги на безопасность и зарплаты шахтеров: Кабмин передал Раде изменения в бюджет-2019

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Изменения в Государственный бюджет Украины на 2019 год, которые одобрил и передал в парламент Кабинет министров, предусматривают, в частности, дополнительное финансирование угольной отрасли в объеме 1 млрд грн и увеличение расходов на национальную безопасность и оборону 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В Минфине отметили, что изменения учитывают насущную необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам:
На основе анализа выполнения показателей бюджета в этом году правительство предлагает провести перераспределение средств по различным бюджетным программам.
Так, по предложению Министерства социальной политики повышено финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит своевременно и в полном объеме осуществлять доплату за работу в зоне отчуждения и оплату ежегодного и дополнительного отпусков 22 тыс. человек.
Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787,0 млн грн).
В Минфине пояснили, что увеличение финансирования этих двух программ произойдет за счет передачи соответствующей суммы из программы субвенций из госбюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, “поскольку количество получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям снизилось вследствие дальнейшего роста доходов граждан (в частности, заработной платы), рождаемость в этом году меньше учтенного показателя в государственном бюджете, стоимость “пакета малыша” несколько снизилась “.
По предложению Министерства развития общин и территорий увеличены расходы на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья (на 300,0 млн грн) и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья – 200,0 млн гривен за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.
Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн, сообщили в Минфине.
Также было проведено перераспределение ввиду задержек в создании Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи: финансирование этого фонда в 2019 году снижено на 800 млн грн – до 200 млн грн.
Увеличено финансирование программы “Создание единой авиационной системы безопасности и защиты” на 2,2 млрд грн (распорядитель бюджетных средств – Министерство внутренних дел) из-за соответствующего увеличения расходов на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов, который внедряется по соглашению с правительством Французской Республики и по контракту между Государственным предприятием “Украинское авиационно-транспортное предприятие “Хорив-АВИА” и компанией Airbus Helicopters SAS.
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