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Юристы сообщили, когда патрульный имеет право осматривать автомобиль

Юристы сообщили, когда патрульный имеет право осматривать автомобиль

Поверхностную проверку автомобиля инспектор может провести только при наличии законных оснований.

Об этом пишет Дорожный Адвокат на своей странице в Facebook.

“По требованию сотрудника полиции водитель должен дать возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований”, – говорится в сообщении.

Законом “О Национальной полиции” предусмотрены конкретные основания для проведения такой проверки:

  • в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;
  • в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;
  • транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Что необходимо делать в случае попытки полицейского провести поверхностную проверку:

  • требовать от него указать конкретное основание для ее проведения, предусмотренное законом,
  • если законное основание отсутствует, вы имеете право отказать в проведении такой проверки.

“Если же законные основания все же есть и Вам разъяснены Ваши права, то следующее, что должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона”, – добавил Дорожный Адвокат.

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Кроме того, полицейский ни в коем случае не имеет права находиться внутри вашего автомобиля.

“Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследование лица, которое подозревается в совершении преступления”, – подытожил адвокат.

По материалам Finance.UA
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