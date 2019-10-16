Юристы сообщили, когда патрульный имеет право осматривать автомобиль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Поверхностную проверку автомобиля инспектор может провести только при наличии законных оснований.
Об этом пишет Дорожный Адвокат на своей странице в Facebook.
“По требованию сотрудника полиции водитель должен дать возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований”, – говорится в сообщении.
Законом “О Национальной полиции” предусмотрены конкретные основания для проведения такой проверки:
Что необходимо делать в случае попытки полицейского провести поверхностную проверку:
“Если же законные основания все же есть и Вам разъяснены Ваши права, то следующее, что должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона”, – добавил Дорожный Адвокат.
Кроме того, полицейский ни в коем случае не имеет права находиться внутри вашего автомобиля.
“Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследование лица, которое подозревается в совершении преступления”, – подытожил адвокат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производствоВчера, 13:17 - 2767 20
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии противВчера, 09:47 - 1216 15
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистовВчера, 14:30 - 2873 12
"Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контрактаВчера, 15:29 - 569 7
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУВчера, 12:45 - 8752 6
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУВчера, 12:45 - 8752 6
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистовВчера, 14:30 - 2873 12
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производствоВчера, 13:17 - 2767 20
Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходовВчера, 14:00 - 2683 1
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 2373
Volvo представила свой первый электромобильПозавчера, 12:10 - 560
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 539
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1229
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1556
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2396