Эксперт объяснил, при каком условии может произойти новая волна эмиграции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Система льгот и социальных выплат должна быть прозрачной и понятной. И важно при реформировании этой системы не навредить и не заставить украинцев думать, что государство опять их обмануло, поставив на пути получения льгот преграды для экономии госбюджета.
Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, глава ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.
“Анализируя перечень категорий населения, которые подпадают под социальные гарантии, и определяя, кому они действительно нужны, в условиях, когда экономика страны не способна сгенерировать необходимые средства для их покрытия, главное – это не пойти по логике правительства при начислении субсидий. Это когда искусственным образом, путем введения дополнительных условий количество людей, получающих субсидии, было сокращено практически в 2 раза. Если правительство и ВРУ все же пойдут этим путем и под видом “псевдозащиты” малообеспеченных семей будут вводить дополнительные правила и ограничения, когда людей будут заставлять доказывать очередным госчиновникам свою бедность и неспособность прожить без социальных выплат – это логически приведет к существенному уменьшению получателей социальных выплат, экономии бюджета – которой уже так добивается правительство, а затем к еще более резкому увеличению эмиграции трудоспособных граждан из Украины. Они поймут, что государство их в очередной раз обмануло, лишило надежды на социальную поддержку и не может гарантировать всем категориям граждан взятых на себя обязательств. Соответственно – они будут выезжать не только сами, но и вывозить из страны свои семьи, детей”, – пояснил Гарбарук.
Эксперт отметил, что в таких условиях, в результате в Украине останутся только бюджетники с мизерной зарплатой, на которую невозможно будет прожить и которая будет съедаться гиперинфляцией, и пенсионеры, которые на свою пенсию не смогут даже купить медикаменты – соответственно, смертность будет резко расти.
Также Гарбарук считает, что при реформировании сферы соцвыплат следует учесть тот факт, что минимальная пенсия и зарплата, а также прожиточный минимум должны быть равны.
“Например, прожиточный минимум не может быть в два раза ниже, чем минимальная зарплата, потому что за эти деньги реально выжить невозможно”, – отметил эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство9 ч. назад - 2499 18
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против13 ч. назад - 1140 15
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов8 ч. назад - 2233 9
"Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контракта7 ч. назад - 499 7
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ10 ч. назад - 7242 6
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ10 ч. назад - 7242 6
Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia21 ч. назад - 2511
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство9 ч. назад - 2499 18
Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходов9 ч. назад - 2297 1
В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов8 ч. назад - 2233 9
Volvo представила свой первый электромобильВчера, 12:10 - 531
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Позавчера, 12:10 - 520
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1221
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1545
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2386