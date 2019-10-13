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Эксперт объяснил, при каком условии может произойти новая волна эмиграции

Эксперт объяснил, при каком условии может произойти новая волна эмиграции

Система льгот и социальных выплат должна быть прозрачной и понятной. И важно при реформировании этой системы не навредить и не заставить украинцев думать, что государство опять их обмануло, поставив на пути получения льгот преграды для экономии госбюджета.

Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, глава ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

“Анализируя перечень категорий населения, которые подпадают под социальные гарантии, и определяя, кому они действительно нужны, в условиях, когда экономика страны не способна сгенерировать необходимые средства для их покрытия, главное – это не пойти по логике правительства при начислении субсидий. Это когда искусственным образом, путем введения дополнительных условий количество людей, получающих субсидии, было сокращено практически в 2 раза. Если правительство и ВРУ все же пойдут этим путем и под видом “псевдозащиты” малообеспеченных семей будут вводить дополнительные правила и ограничения, когда людей будут заставлять доказывать очередным госчиновникам свою бедность и неспособность прожить без социальных выплат – это логически приведет к существенному уменьшению получателей социальных выплат, экономии бюджета – которой уже так добивается правительство, а затем к еще более резкому увеличению эмиграции трудоспособных граждан из Украины. Они поймут, что государство их в очередной раз обмануло, лишило надежды на социальную поддержку и не может гарантировать всем категориям граждан взятых на себя обязательств. Соответственно – они будут выезжать не только сами, но и вывозить из страны свои семьи, детей”, – пояснил Гарбарук.

Эксперт отметил, что в таких условиях, в результате в Украине останутся только бюджетники с мизерной зарплатой, на которую невозможно будет прожить и которая будет съедаться гиперинфляцией, и пенсионеры, которые на свою пенсию не смогут даже купить медикаменты – соответственно, смертность будет резко расти.

Также Гарбарук считает, что при реформировании сферы соцвыплат следует учесть тот факт, что минимальная пенсия и зарплата, а также прожиточный минимум должны быть равны.

“Например, прожиточный минимум не может быть в два раза ниже, чем минимальная зарплата, потому что за эти деньги реально выжить невозможно”, – отметил эксперт.

По материалам УНН
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