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В Кабмине назвали сроки присоединения Украины к энергетической системе Европы

В Кабмине назвали сроки присоединения Украины к энергетической системе Европы

Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской энергосистемы в течение следующих трех лет, но до этого необходимо создать технические и экономические предпосылки для соединения.

Об этом сказал во время Часа вопросов к правительству заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

«Мы применяем все необходимые меры, чтобы как можно скорее отсоединиться от энергетической системы России, но на сегодня это невозможно. Я надеюсь, что в следующие три года мы сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой», – сказал он.

При этом Шубин отметил, что соединение с энергосистемой Европы ENTSO-E – один из главных приоритетов правительства.

«Наша цель – полностью объединиться с энергетическими системами Европы, но пока это невозможно. Все должны понимать независимо от того, есть правка к закону или нет, технический импорт (из РФ. – Ред.) существует, он предусмотрен определенными соглашениями между операторами систем Украины и России», – сказал замминистра.

По материалам hromadske.tv
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