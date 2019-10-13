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Банки-банкроты больше не смогут прекратить свою работу через суд

Банки-банкроты больше не смогут прекратить свою работу через суд

Банковскую отрасль ждут нововведения – банкиры больше не смогут прекратить деятельность своей финансовой структуры через суд.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

“Одним из важных нововведений, которое будет способствовать совершенствованию процедуры выведения банка с рынка, является сокращение максимального срока пребывания банка в статусе проблемного и принятие НБУ решения о его неплатежеспособности со 180 до 90 дней”, – заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай в радиоэфире «Голос Столицы».

При этом, оспаривая решение, бывшие владельцы делают невозможным проведение мероприятий по ликвидации банка, в частности, продажу его активов, а следовательно, и расчет с кредиторами.

Ольга Билай напомнила, что законодательством не предусмотрены механизмы возврата банковской лицензии банкам-банкротам. Кроме того, отсутствует экономическая целесообразность возвращения на рынок банка после начала процедуры его ликвидации.

По материалам Finance.UA
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