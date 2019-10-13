С начала года бюджет недополучил 37,15 млрд грн - Минфин

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Доходы бюджета за три квартала 2019 года выполнены на 94,6% от росписи. То есть в бюджет не поступило 5,4% запланированных доходов.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Больше всего на невыполнение бюджета повлияло падение поступлений налога на добавленную стоимость – крупнейшего бюджетообразующего налога в Украине.
Так, НДС с произведенных в Украине товаров недополучили на 11,2%, а НДС на импортные товары – на 13%. Такие низкие показатели поступления в Минфине объясняют укреплением курса гривны и уменьшением объемов растаможивания газа Нафтогазом.
«По оперативной информации, уплата Нафтогазом Украины НДС от импорта природного газа за январь-август 2019 года к соответствующему периоду прошлого года сократилась на 6,4 млрд до 1,7 млрд грн», – сообщают в Минфине.
Акцизов с начала года поступило в бюджет только на 79,5% от запланированной суммы, а доходы от ренты за пользование недрами составили 81,3% от запланированных.
«Дефицит общего фонда Государственного бюджета за девять месяцев 2019 года составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований. Поступления от приватизации составили всего 0,4 млрд грн или 2,3% от годового плана», – отмечают в Минфине.
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