Маркарова сделала заявление относительно рынка внешних заимствований

До конца года правительство не планирует выходить на рынок внешних заимствований, а вместо этого сконцентрируется на получении финансирования от официальных кредиторов.

Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала во время интервью Сhastime.

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“Таких планов пока нет”, — сказала Маркарова.

Зато, по ее словам, в приоритете — получение долгосрочных и дешевых кредитов, а для этого нужно быть в программе МВФ.

“Поэтому мы сейчас проводим активные переговоры, и надеюсь, что выйдем очень скоро на определенные договоренности”, — добавила министр.

Маркарова разъяснила, что это откроет Украине двери к получению макрофинансовой помощи Европейского Союза на 500 млн, а также сотрудничеству со Всемирным банком.