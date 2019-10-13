Маркарова сделала заявление относительно рынка внешних заимствований

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До конца года правительство не планирует выходить на рынок внешних заимствований, а вместо этого сконцентрируется на получении финансирования от официальных кредиторов.
Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала во время интервью Сhastime.
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“Таких планов пока нет”, — сказала Маркарова.
Зато, по ее словам, в приоритете — получение долгосрочных и дешевых кредитов, а для этого нужно быть в программе МВФ.
“Поэтому мы сейчас проводим активные переговоры, и надеюсь, что выйдем очень скоро на определенные договоренности”, — добавила министр.
Маркарова разъяснила, что это откроет Украине двери к получению макрофинансовой помощи Европейского Союза на 500 млн, а также сотрудничеству со Всемирным банком.
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