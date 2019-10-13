Маркарова: за десять месяцев инвестиции ЕБРР составили более 1 млрд евро

За десять месяцев текущего года инвестиции Европейского банка реконструкции и развития составили более 1 млрд евро.

Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала во время интервью Сhastime.

“За 10 месяцев этого года инвестиции ЕБРР в Украину составили более 1 млрд евро. Это рекордная цифра. С такой стратегией дальше Украина может выйти на первое место у ЕБРР среди стран-операций. Такие финансы, направленные на развитие, для нас очень важны. Для того, чтобы наш бизнес смог в будущем активно работать со стратегическими инвесторами, очень важен этот первый этап, когда еще не уверен инвестор, готов ли он приходить в Украину, а риски еще есть. В то же время, интерес очень велик. И ЕБРР как первый инвестор, который приходит, дает средства, развивает, переводит бизнес из состояния украинского, немеждународного бизнеса, в состояние, когда бизнес уже может работать с другими инвесторами – это очень важно”, – сказала Оксана Маркарова.

Министр финансов назвала инвестиции рекордными, но сказала, что это еще не предел, и они продолжат дальше развивать совместные проекты.