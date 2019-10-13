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Маркарова рассказала о базисе для роста украинской экономики

Маркарова рассказала о базисе для роста украинской экономики

Прогноз роста украинской экономики до 7%, ранее обнародованный премьер-министр Алексеем Гончаруком – это цель, которая станет реальностью в случае принятия всех необходимых законопроектов, которые сейчас находятся в Верховной Раде.

После этого можно ожидать, что прогнозы МВФ и Всемирного банка по росту украинской экономики будут пересмотрены в сторону увеличения, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире “Голоса Америки”.

“Есть несколько прогнозов, и у каждого прогноза – определенные предположения. Но надо четко различать цели и то, что эксперты-экономисты видят в тенденциях сейчас. Прогноз подтверждает, что рост украинского ВВП будет ускоряться. Он уже показывает, что цели, которые мы ставим перед собой, достижимы, и мы начинаем двигаться к ним. Когда мы это увидим в прогнозе? Когда законопроекты, которые сейчас принимаются, начнут реализовываться. И тогда влияние этих законопроектов на реальную экономику уже начнет становиться явным. И тогда, мы надеемся, что эти прогнозы будут еще пересмотрены вверх”, – заявила Маркарова.

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По словам министра финансов, такое ускорение ожидается через продажу или концессию государственных предприятий и открытие рынка земли.

“Ускорение роста возможно через приватизацию, концессии, развитие рынка земли”, – отметила она.

Маркарова подчеркнула, что уже сегодня, только оценивая тенденции, эксперты улучшают прогнозы по Украине.

По материалам УКРИНФОРМ
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