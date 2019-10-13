Бизнес призвал Зеленского ветировать закон о судебной реформе

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали Президента Владимира Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления, который Верховная Рада 16 октября приняла во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Бизнес-ассоциации обеспокоены тем, что принятый закон “может служить инструментом разрушения принципа верховенства права и ограничения доступа к правосудию, которые являются обязательными условиями защиты неприкосновенности прав собственности и залогом необходимого доверия бизнес-сообщества для дальнейшего инвестирования в экономику Украины”.

Бизнес подчеркнул, что любые изменения в процедуре деятельности органов судейского самоуправления, отборе судей и формировании состава Верховного Суда должны сначала активно обсуждаться публично.

“Бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций и введения процессуальных фильтров в кодексах”, – говорится в заявлении.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали Зеленского ветировать закон, чтобы провести основательную публичную дискуссию между Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики, бизнесом, международным сообществом и гражданским обществом в отношении норм, которые предлагается ввести.