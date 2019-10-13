В следующем году спрос на смартфоны с 5G вырастет до 300 млн единиц

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Постепенно всё больше стран начинают коммерческое использование сетей связи пятого поколения (5G) или готовятся сделать это. Несколько исследований, проведённых представителями отраслевых цепочек, показали, что уже в следующем году масштабы внедрения 5G-смартфонов и услуг на основе соответствующих технологий связи значительно возрастут.
Согласно прогнозу компании TSMC, уже в следующем году спрос на смартфоны с поддержкой 5G вырастет до 300 млн единиц.
По мнению аналитиков компании Strategy Analytics, на смартфоны с поддержкой 5G будет приходиться почти половина от общего числа реализованных устройств в следующие пять лет. Аналитики считают, что в 2019 году доля 5G-смартфонов от общего объёма поставок будет находиться в районе 1 %, а уже в 2020 году этот показатель может вырасти до 10 %.
В настоящее время основной проблемой смартфонов с 5G является высокая стоимость таких устройств. Потребители попросту не готовы тратить значительную сумму на покупку устройства, использовать все возможности которого нельзя, поскольку операторы связи не готовы обеспечить повсеместное покрытие 5G-сетей. В следующем году развёртывание сетей 5G и построение соответствующей инфраструктуры продолжится в ряде стран, что сделает предлагаемые в этом сегменте устройства и сервисы более привлекательными.
В настоящее время на рынке 5G-смартфонов лидирующие позиции занимают компании Samsung, Huawei, LG, OPPO, Vivo и Xiaomi. Все крупные производители смартфонов, включая Apple, разрабатывают 5G-смартфоны. Это означает, что в следующем году на рынке появится больше устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения.
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