Безработица в Украине продолжает сокращаться (таблица)

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В сентябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 268,2 тысячи безработных, что на 6,8 тысяч меньше, чем в августе 2019 года (275,0 тысяч).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Количество вакансий составило 100,9 тысячи (в августе 108,2 тысячи), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 3,0 (в августе – 3,0).
Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста – 68,1%.
Кто может получить пособие по безработице
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