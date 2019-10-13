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Безработица в Украине продолжает сокращаться (таблица)

Безработица в Украине продолжает сокращаться (таблица)

В сентябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 268,2 тысячи безработных, что на 6,8 тысяч меньше, чем в августе 2019 года (275,0 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество вакансий составило 100,9 тысячи (в августе 108,2 тысячи), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 3,0 (в августе – 3,0).

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста – 68,1%.

Мои Fiнансы:

Кто может получить пособие по безработице

  • Пособие полагается только тем гражданам, кто получил официальный статус безработного.
  • Лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности

Получить деньги до зарплаты быстро

  • Лица, младше 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата.
  • Инвалиды, не достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь.
По материалам Finance.UA
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