Безработица в Украине продолжает сокращаться (таблица)

В сентябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 268,2 тысячи безработных, что на 6,8 тысяч меньше, чем в августе 2019 года (275,0 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество вакансий составило 100,9 тысячи (в августе 108,2 тысячи), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 3,0 (в августе – 3,0).

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста – 68,1%.

Мои Fiнансы:

Кто может получить пособие по безработице

Пособие полагается только тем гражданам, кто получил официальный статус безработного.

Лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности

Лица, младше 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата.