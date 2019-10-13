Разумков рассказал, что грозит чиновникам за шантаж при верификации госвыплат

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Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя то, как будет действовать принятый закон о верификации и мониторинге государственных выплат, заявил, что чиновников будут привлекать к ответственности за шантаж граждан во время проверок права на получение госвыплат.
Об этом он заявил сегодня на брифинге по итогам первых 50 дней работы Парламента IX созыва.
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“Если кто-то решит, что он имеет право шантажировать граждан Украины, я очень надеюсь, что у нас сегодня достаточно и правоохранительных органов, и органов по борьбе с коррупцией, чтобы таких чиновников довольно быстро привлечь к ответственности”, – отметил Разумков.
Глава ВРУ также выразил мнение, что всегда появится человек, который может пойти на предоставление ложной информации, и в этом случае реакция властей должна быть быстрой в рамках действующего законодательства.
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