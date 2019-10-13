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Разумков рассказал, что грозит чиновникам за шантаж при верификации госвыплат

Разумков рассказал, что грозит чиновникам за шантаж при верификации госвыплат

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя то, как будет действовать принятый закон о верификации и мониторинге государственных выплат, заявил, что чиновников будут привлекать к ответственности за шантаж граждан во время проверок права на получение госвыплат.

Об этом он заявил сегодня на брифинге по итогам первых 50 дней работы Парламента IX созыва.

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“Если кто-то решит, что он имеет право шантажировать граждан Украины, я очень надеюсь, что у нас сегодня достаточно и правоохранительных органов, и органов по борьбе с коррупцией, чтобы таких чиновников довольно быстро привлечь к ответственности”, – отметил Разумков.

Глава ВРУ также выразил мнение, что всегда появится человек, который может пойти на предоставление ложной информации, и в этом случае реакция властей должна быть быстрой в рамках действующего законодательства.

По материалам УНН
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