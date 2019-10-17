Xiaomi представила универсальную зарядку для всех устройств: особенности и цена

Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск универсального зарядного устройства «3 в 1» для различных гаджетов. Кроме функций блока питания мощностью 18 Вт новинка получила встроенный PowerBank и стандартный вывод розетки для подключения лэптопа или другой электроники, который позволяет заряжать гаджеты различного типа.

Зарядное устройство от Xiaomi представляет собой многофункциональный источник питания. Он подключается к бытовой электросети, а на его корпусе размещены порт USB Type-C с выходной мощностью 18 Вт, два гнезда USB-A и обычная розетка для подключения различных электроприборов. Дополнительно в устройство интегрирован аккумулятор емкостью 5000 мАч – при отсутствии розетки гаджеты можно зарядить в режиме PowerBank.

Зарядное устройство выполнено в текстурированном металлическом корпусе с LED-индикатором, который показывает остаток емкости АКБ. Кроме того, производитель отмечает, что аксессуар защищен от перепадов напряжения.

В продажу новинка от Xiaomi поступит по цене 22 доллара (около 600 гривен). Дата розничного дебюта универсальной зарядки будет объявлена ​​позже.