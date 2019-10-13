Соглашение о вхождении IFC в капитал Укргазбанка ожидается до конца года - Минфин

Соглашение о вхождение Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал Укргазбанка может быть подписано до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по результатам встречи украинской делегации с командой IFC.

“IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю NPLs до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления.

Стороны также обсудили планы сотрудничества с IFC в сфере развития концессий и приватизации имущества”, – говорится в сообщении.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может предоставить государственному Укргазбанку 5-летнюю ссуду на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле “Укргазбанк” и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, предусматривающий предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.