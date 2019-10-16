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В Госбюджете-2020 заложены средства на реконструкцию аэропорта в Днепре

В Госбюджете-2020 заложены средства на реконструкцию аэропорта в Днепре

В обновленный проект госбюджета на 2020 год внесли пункт о выделении средств на реконструкцию аэропорта в Днепре. Согласно документу, в следующем году на это могут выделить 1 миллиард гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети написал мэр Днепра Борис Филатов.

Так, вопрос реконструкции аэропорта уже не первый год беспокоит не только общественность, но и власть имущих. В частности, Борис Филатов неоднократно призывал первых лиц государства заняться “взлеткой” в Днепре. Но пока что этот вопрос остается открытым, потому что для работ необходимы средства, которые, возможно, город получит в следующем году.

“Бюджетный комитет ВР внес отдельной строкой 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре в 2020 году. Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днепре — это персональное обещание моим землякам уже новой власти. Что не стоит уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями”, — написал на свой странице в соцсети городской голова.

Он также отметил слаженную работу депутатов-мажоритарщиков, которые поднимают эту тему в кулуарах Верховной Рады Украины.

По материалам Комментарии
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