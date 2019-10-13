Porsche представила плагин-гибриды Cayenne (фото)

Компания Porsche представила плагин-гибридные модели Cayenne с запасом хода на электротяге в 40-43 километра.

Об этом сообщает пресс-служба компании Виннер Импортс Украина.

Презентованные Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe обладают мощностью в 500 кВт (680 л.с.) за счет взаимодействия 4,0-литрового бензинного двигателя V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и электромотора, интегрированного в восьмиступенчатую ​​коробку передач Tiptronic S. Максимальный крутящий момент составляет 900 Нм.

До 100 километров в час обе модели разгоняются за 3,8 секунды, максимальная скорость составляет 295 км/ч. При этом расход топлива заявлен на уровне 3,9-3,7 л/100 км по стандарту NEDC.

Мощность плагин-гибридных Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe заявлена на уровне 340 кВт (462 л.с.), крутящий момент – 700 Нм.

Здесь в паре работают электромотор и 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом.

Запас хода на электротяге – до 43 километров. Первую сотню эти модели “разменивают” за 5,1 секунды, максимальная скорость составляет 253 км/ч. Средний расход топлива по циклу NEDC – 3,2-3,1 л/100 км.