По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,479 млн и 35,993 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 37), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,80-24,81 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 73,472 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 7 777

25,0000 – 10 000

24,8000 – 33 333

24,8000 – 10 000

24,8000 – 20 000

24,8000 – 29 000

24,8000 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7900 – 10 000

24,8000 – 6 000

24,8000 – 10 000

24,8000 – 35 000

24,8100 – 15 000

24,8100 – 5 000

24,8100 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8384 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7761 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.