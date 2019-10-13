Хозяйственный суд приостановил производство по национализации ПриватБанка

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Хозяйственный суд г. Киева приостановил производство по делу о национализации ПриватБанка.
Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно расписанию заседаний на сайте суда, 17 октября в 10:30 должно было начаться заседание по делу о национализации ПриватБанка. Судья – Людмила Шкурдова. На этом заседании должны были начаться судебные дебаты.
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Хозяйственный суд Киева объявил о перерыве до 17 октября в рассмотрении дела по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения.
В Хозяйственный суд Киева, где должны состояться дебаты по делу о национализации ПриватБанка, уже начали пускать работников суда и посетителей, которых эвакуировали после сообщения о минировании.
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