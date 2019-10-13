Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

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Uber Shuttle открыл новый маршрут в столице. Он начинается с Троещины до улицы Кудряшова – недалеко от Центрального ж/д-вокзала.
Об этом сообщили на сайте компании.
Новый маршрут пролегает от улицы Милославской, через проспект Героев Сталинграда, Куреневку, улицу Сечевых Стрельцов, Жилянскую и заканчивается на улице Кудряшова, 20.
Обратно Uber Shuttle идет через улицы Льва Толстого, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, проспект Степана Бандеры, улицу Оноре де Бальзака и заканчивается на улице Милославской, 31.
Сервис действует – с понедельника по пятницу, с 7:00 до 21:00.
Стоимость проезда на UberShuttle зависит от расстояния поездки.
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