Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Uber Shuttle открыл новый маршрут в столице. Он начинается с Троещины до улицы Кудряшова – недалеко от Центрального ж/д-вокзала.

Об этом сообщили на сайте компании.

Новый маршрут пролегает от улицы Милославской, через проспект Героев Сталинграда, Куреневку, улицу Сечевых Стрельцов, Жилянскую и заканчивается на улице Кудряшова, 20.

Обратно Uber Shuttle идет через улицы Льва Толстого, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, проспект Степана Бандеры, улицу Оноре де Бальзака и заканчивается на улице Милославской, 31.

Сервис действует – с понедельника по пятницу, с 7:00 до 21:00.

Мои Fiнансы:

Стоимость проезда на UberShuttle зависит от расстояния поездки.

Поездка до 8 км стоит 15 грн.

От 8 до 12 км – 20 грн.

От 12 до 16 км – 25 грн.

Более 16 км – 30 грн.

Компания Uber запустила сервис вызова микроавтобусов Shuttle 14 мая.