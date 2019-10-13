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Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Uber Shuttle открыл новый маршрут в столице. Он начинается с Троещины до улицы Кудряшова – недалеко от Центрального ж/д-вокзала.

Об этом сообщили на сайте компании.

Новый маршрут пролегает от улицы Милославской, через проспект Героев Сталинграда, Куреневку, улицу Сечевых Стрельцов, Жилянскую и заканчивается на улице Кудряшова, 20.

Обратно Uber Shuttle идет через улицы Льва Толстого, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, проспект Степана Бандеры, улицу Оноре де Бальзака и заканчивается на улице Милославской, 31.

Сервис действует – с понедельника по пятницу, с 7:00 до 21:00.

Мои Fiнансы:

Стоимость проезда на UberShuttle зависит от расстояния поездки.

  • Поездка до 8 км стоит 15 грн.
  • От 8 до 12 км – 20 грн.
  • От 12 до 16 км – 25 грн.
  • Более 16 км – 30 грн.

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  • Компания Uber запустила сервис вызова микроавтобусов Shuttle 14 мая.
  • Киев стал первым городом в Европе и третьим в мире – после Каира и Монтеррея, – где запустили сервис Shuttle.
По материалам Finance.UA
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