В правительстве объяснили 15-процентное ограничение землепользования после отмены моратория

Правительство установило ограничение в собственности земли на уровне 15% в пределах области, поскольку в настоящее время это самый высокий процент землепользования одним лицом в пределах области.

Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, отвечая на вопрос, откуда правительство взяло такой показатель для законопроекта, Высоцкий объяснил:

“Глядя на структуру землепользования в разрезе областей. Посмотрели, что самый высокий процент землепользования в пределах области – 15%. Если взять среднее по Украине – это 8%. Чтобы сохранить все форматы, приняли максимальный показатель не с потолка, а из расчета”.

При этом, отдельные народные депутаты попросили чиновника сразу прописать в законе и список лиц, которым будет принадлежать земля после открытия рынка земли.

Также негодование депутатов вызвал пункт законопроекта Кабмина, который позволяет продажу земли иностранцам.