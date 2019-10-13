0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

В правительстве объяснили 15-процентное ограничение землепользования после отмены моратория

В правительстве объяснили 15-процентное ограничение землепользования после отмены моратория

Правительство установило ограничение в собственности земли на уровне 15% в пределах области, поскольку в настоящее время это самый высокий процент землепользования одним лицом в пределах области.

Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, отвечая на вопрос, откуда правительство взяло такой показатель для законопроекта, Высоцкий объяснил:

“Глядя на структуру землепользования в разрезе областей. Посмотрели, что самый высокий процент землепользования в пределах области – 15%. Если взять среднее по Украине – это 8%. Чтобы сохранить все форматы, приняли максимальный показатель не с потолка, а из расчета”.

При этом, отдельные народные депутаты попросили чиновника сразу прописать в законе и список лиц, которым будет принадлежать земля после открытия рынка земли.

Также негодование депутатов вызвал пункт законопроекта Кабмина, который позволяет продажу земли иностранцам.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.