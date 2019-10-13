На сколько возросла средняя пенсия в 3 квартале 2019 года

В Пенсионном фонде рассказали, на сколько вырос размер средней пенсии украинцев в 2019 году. В третьем квартале 2019 года он составил 3019 гривен – вырос на 14 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Прирост составил 14 гривен – до 3019,62 гривны в месяц.

Пенсия по возрасту выросла за июль-сентябрь 2019 года на 7 гривен – до 3016,46 гривны в месяц.

Самые высокие пенсии в Украине:

Жители Киева – 4167 гривен,

Донецкой области – 3963 гривны

Луганской области – 3670 гривен в месяц.

Самая низкая пенсия – в Тернопольской области, 2323 гривны в месяц.

Большинство пенсионеров получают пенсии в размере 1500-2000 гривен в месяц.

Мои Fiнансы:

Размер пенсии зависит от двух показателей:

продолжительности страхового стажа,

среднего заработка.

«Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.