0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

На сколько возросла средняя пенсия в 3 квартале 2019 года

На сколько возросла средняя пенсия в 3 квартале 2019 года

В Пенсионном фонде рассказали, на сколько вырос размер средней пенсии украинцев в 2019 году. В третьем квартале 2019 года он составил 3019 гривен – вырос на 14 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Читайте также: В Приват24 появилась новая услуга

Прирост составил 14 гривен – до 3019,62 гривны в месяц.

Пенсия по возрасту выросла за июль-сентябрь 2019 года на 7 гривен – до 3016,46 гривны в месяц.

Самые высокие пенсии в Украине:

  • Жители Киева – 4167 гривен,
  • Донецкой области – 3963 гривны
  • Луганской области – 3670 гривен в месяц.

Вторая пенсия с Приват24

Самая низкая пенсия – в Тернопольской области, 2323 гривны в месяц.

Большинство пенсионеров получают пенсии в размере 1500-2000 гривен в месяц.

Мои Fiнансы:

Размер пенсии зависит от двух показателей:

  • продолжительности страхового стажа,
  • среднего заработка.
  • «Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.
  • С 2019 года пенсия назначается с применением средней зарплаты за предыдущие три года и стоимости одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.