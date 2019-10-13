Комитет поручил правительству увеличить в бюджете расходы на социальную сферу

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Бюджетный комитет Верховной Рады дал Кабинету министров поручение ко второму чтению проекта Госбюджета-2020 увеличить в нем расходы на социальную сферу.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Иван Крулько.
В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
“Бюджетный комитет дает поручение правительству предусмотреть в 2020 году повышению социальных стандартов. В частности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Социальные стандарты должны быть увеличены. Ждем таких предложений. То есть этим людям, которые относятся к социально уязвимыми категориям, даем поручение увеличить социальные стандарты”, – заявил Крулько во время заседания комитета.
По его словам, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.
“Я бы хотел обратить внимание представителей правительства на то, чтобы при подготовке проекта ко второму чтению они обратили внимание на социально незащищенных граждан, на бюджетников”, – добавил он.
Так, в пункте 2.16- 217 проекта постановления ВРУ “О выводах и предложениях в Государственный бюджет на 2020 год” говорится о необходимости увеличения средств на государственные социальные стандарты, установления новых размеров пособия при рождении ребенка, а также пособий малообеспеченных семьям и лицам с инвалидностью.
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