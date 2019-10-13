Подготовка к рынку земли: в Украине проверят состояние черноземов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в преддверии открытия рынка земли Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства реализует проект по мониторингу качества почвы.
Об этом заявила представитель сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине Оксана Рябченко, пишет Сегодня.
Читайте также: Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно – Милованов
“В рамках реформирования рынка земли необходимо усилить мониторинг состояния почвы, чтобы избежать конфликтных ситуаций”, – заявила Рябченко на пресс-конференции по случаю Всемирного дня продовольствия.
Так, уже разработаны критерии состояния почвы, которые можно мониторить на постоянной основе. Они позволят понять, есть ли в почве деградационные процессы. Это важно в контексте реформирования земельных отношений, объяснила замминистра экономики Инна Метелева.
Данные будут собирать разные государственные институты.
“Национальное почвенное партнерство объединяет семь госинститутов. Это эрозийные процессы, микробиологические состояния почвы… Данные будут собирать Институт охраны почвы, Институт имени Соколовского и др. На их базе будет собираться и обрабатываться информация”, – сказала Рябченко.
В ФАО также предупредили, что Украина находится в зоне рискового земледелия, а Харьковская область лидирует по деградации почвы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 4772 18
В Приват24 появилась новая услугаВчера, 11:01 - 79129 12
Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - МиловановВчера, 10:14 - 722 6
Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)Позавчера, 17:03 - 1125 5
Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - ЮжанинаВчера, 13:52 - 826 4
В Приват24 появилась новая услугаВчера, 11:01 - 79129 12
МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривныВчера, 10:03 - 5238
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 5066 2
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 4772 18
Предприниматели недовольны предложениями Президента относительно ФЛПВчера, 14:11 - 1458
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Вчера, 12:10 - 289
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1041
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1354
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2199
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2490 1