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Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - Милованов

Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - Милованов

Открытие рынка земли обеспечит дополнительный экономический рост в 3,5% ВВП ежегодно.

Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью изданию Тhepage.

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“Самая большая цифра, которую показывают, – это 3,5% дополнительного роста ВВП в год. Это означает, что каждый человек в Украине становится на 3,5% богаче. Если мы ограничиваем рынок земли или откладываем его сроки, то это означает, что на 1% станем богаче”, – отметил Милованов.

По его словам, размер привлеченных в отрасль инвестиций будет зависеть от модели рынка земли, которую примут в Украине.

При этом он добавил, что можно сделать рынок земли, когда и общины выиграют, и владелец, и те, кто до этого имели землю, станут богаче. Рынок земли же, по его мнению, нужен ради того, чтобы украинец, который живет на земле, стал богаче.

По материалам The page
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