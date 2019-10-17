Samsung патентует челку навыворот для смартфонов

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Все чаще производители смартфонов стали придумывать различные ухищрения для достижения максимальной площади экрана без отказа от фронтальной камеры.
На этот раз свой вариант решения имеющейся проблемы разработала Samsung — в сети появилась информация о новом патенте компании, согласно которому южнокорейский гигант предлагает еще более оригинальный вариант размещения фронтальной камеры, чем “челка” и “капля”.
По всей видимости, в Samsung решили действовать от противного — если людям не нравятся челки за то, что они съедают полезную площадь экрана, какой вариант решения проблемы будет идеальным?
Правильно! Вынести челку за пределы дисплея. Именно подобного рода патент зарегистрировало ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея. Согласно теперь уже общедоступному документу, модуль фронтальной камеры, разговорный динамик, а также остальные датчики и элементы, обычно располагающиеся в верхней части смартфона, будут вынесены на поверхность “обратной челки”.
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