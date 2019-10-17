Windows 8.1 Mobile "умрет" в декабре

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Два года назад Microsoft перестала выпускать обновления для смартфонов, работающих под управлением операционки Windows Phone. Но пользоваться устройствами не препятствовала.
Теперь компания объявила, что с 16 декабря магазин приложений Windows Phone Store, доступный на устройствах с Windows Phone 8.1, перестанет работать.
Уже установленные программы продолжат работать какое-то время, но без обновлений долго не продержатся. Да и повторно скачать удаленные приложения не получится. Microsoft рекомендует обновиться всем владельцам до Windows 10 Mobile в ближайшее время. Это касается: ▪️ Microsoft Lumia 430 ▪️ Microsoft Lumia 435 ▪️ Microsoft Lumia 532 ▪️ Microsoft Lumia 535 ▪️ Microsoft Lumia 540 ▪️ Nokia Lumia 635 (версия с 1 ГБ ОЗУ) ▪️ Nokia Lumia 636 ▪️ Nokia Lumia 638 ▪️ Microsoft Lumia 640 ▪️ Microsoft Lumia 640 XL ▪️ Nokia Lumia 730 ▪️ Nokia Lumia 735 ▪️ Nokia Lumia 830 ▪️ Nokia Lumia 929 ▪️ Nokia Lumia Icon ▪️ Nokia Lumia 930 ▪️ Nokia Lumia 1520
Напомним, поддержка Windows 10 Mobile закончится 10 декабря, обновления операционки приходить больше не будут.
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